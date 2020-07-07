Москва, , 21:11 — REGNUM Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который подозревается в государственной измене. Решение было принято сегодня, 7 июля.

Напомним, что Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ сегодня. Он подозревается в работе по заданию одной из разведок военного блока НАТО. По версии ФСБ, выполняя задание иностранного государства, Сафронов собирал секретную информацию о российском военно-промышленном комплексе и передавал ее за рубеж.

Свою вину Сафронов не признает.

В Лефортовском суде следователь по особо важным делам 1-го отдела СУ ФСБ России Александр Чабан ходатайствовал об аресте Сафронова. Суд ходатайство удовлетворил — Сафронов арестован на два месяца.

При этом в ФСБ рассчитывают предъявить официальные обвинения Сафронову 13 июля.