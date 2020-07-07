Брянск, , 20:06 — REGNUM Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в постановление облправительства «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» внёс губернатор Александр Богомаз.

Возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 800 квадратных метров, уличной торговли, отдельных образовательных организаций — в частности, автошкол. В торговых залах на одного человека должно приходиться не менее четырёх квадратных метров.

В магазинах, аптеках, в общественном транспорте, такси и на улице жители региона по-прежнему должны носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию.

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