Кстово, Нижегородская область, , 17:56 — REGNUM Директор производственного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и инженер-субподрядчик предстанут перед судом за взрыв на предприятии, в результате которого погибли четверо сотрудников, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному в отношении 34 — летнего начальника производственного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и 62-летнего главного инженера субподрядной организации. Они обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее причинение крупного ущерба и по неосторожности смерть двух и более лиц».

Трагедия произошла в октябре 2017 года. Бригада рабочих ремонтировала систему пожаротушения одного из резервуаров, в котором находился бензин. Для работ потребовался сварочный аппарат.

Прокуратура считает, что обвиняемые вовремя не взяли пробы воздуха в помещении, на момент проведения работ там скопились пары бензина, которые воспламенились от сварочных искр. В результате резервуар взорвался. 4 работника бригады погибли на месте. Кроме того, предприятию был нанесен материальный ущерб на сумму около 9 млн. рублей.

Обвинительное заключение направлено в кстовский городской суд.