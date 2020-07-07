Ростов-на-Дону, , 17:51 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону активно обсуждают температурный рекорд, который побит сегодня, 7 июля. Уличные приборы, установленные на солнце, зафиксировали рекордные +59 градусов, передаёт ИА REGNUM.

Так, в мессенджерах горожане делятся фотоснимками показателей уличных термометров. По словам ростовчан, «советские приборы уже зашкалили», а выйти на улицу просто невозможно, так как «нечем дышать».

ИА REGNUM напоминает, что в дневные часы 7 июля воздух в Ростове-на-Дону прогрелся до +39,3 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Донские спасатели ранее предупредили жителей региона об аномальной жаре до +41 градуса.

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