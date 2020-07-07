Стокгольм, , 16:10 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 14 человек. Такие данные 7 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 7 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 447 человек. Их число увеличилось на 14 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 73 344 человека. За сутки было выявлено 283 новых случая заражения.

По состоянию на 7 июля 2 467 человек в Швеции с тяжелой формой протекания COVID-19 получил или до сих пор получает экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.