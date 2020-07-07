Магас, , 16:03 — REGNUM В Ингушетии скончался еще один пациент, у которого был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, общее число случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 70, сообщили 7 июля в региональном оперативном штабе.

Там также сообщили общую численность подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ингушетии — 3185. За прошедшие сутки выявлено наименьшее число новых случаев заражения — 16. Выздоровели за все время 1502 пациента.

В настоящее время общее число госпитализированных в Ингушетии составляет 163 человека. Из них у 66 подтвержден диагноз COVID-19.

Состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, они помещены в реанимацию. Из них один человек подключен к аппарату ИВЛ. На дому под контролем медиков лечатся 143 пациента с COVID-19.