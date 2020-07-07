Москва, , 15:55 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности ходатайствовали об аресте советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом заявила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко, сообщает ТАСС.

По её словам, в суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Сафронова в виде заключения под стражу. Советник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля сотрудники ФСБ задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче в спецслужбы НАТО государственной тайны.

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