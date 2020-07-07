Омск, , 12:26 — REGNUM По состоянию на 7 июля в Омской области коронавирус выявлен у 4202 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 82 новых случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Выздоровел ещё 61 пациент. Общее количество выздоровевших — 2422.

За сутки в регионе скончался один пациент с коронавирусом. Общее число умерших — 38 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июля в Омской области коронавирус был выявлен у 4120 человек.

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