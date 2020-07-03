Пенза, , 13:21 — REGNUM На территории Пензенской области с начала 2020 года произошло 1446 пожаров, в результате которых погибли 57 человек, в том числе четыре ребенка, 27 жителей региона получили травмы.

Спасателям удалось извлечь из огня 73 человека, эвакуировали 305 пензенцев, спасено материальных ценностей на сумму более 95 млн рублей. Такую статистику в ходе брифинга с представителями СМИ озвучил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

Со слов представителя МЧС, основная доля пожаров, а это 55%, пришлась на ландшафтные возгорания. Горела сухая трава и мусор. От неосторожного обращения с огнем погибли 30 человек, от нарушений правил эксплуатации печей — 11 человек, электрооборудования — 10 человек.

За первое полугодие 2020 года в Пензенской области количество пожаров снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что с мая текущего года на территории 24 муниципальных образований и городских округов Пензенской области введен особый противопожарный режим.

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