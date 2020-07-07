Нижний Новгород, , 13:21 — REGNUM В Приволжском федеральном округе с начала пандемии после заражения коронавирусом выздоровели 54 323 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, уже выздоровели более 67,96% от общего числа носителей коронавируса в ПФО.

За сутки число выздоровевших от COVID-19 жителей округа превысило количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, число новых носителей коронавируса в Поволжье на утро 7 июля составило 991 человек, при этом выписаны за сутки 1093 человека.

Так, максимальное число выздоровевших наблюдается в Нижегородской области — 297 человек, в Ульяновской области выписаны 139 человек, в Башкирии — 113, в Саратовской области — 108, в Оренбургской области — 102, в Удмуртии — 71, в Самарской области — 65, в Мордовии — 58, в Кировской области — 35, в Пермском крае — 31, в Пензенской области — 29, в Чувашии — 24, в Татарии — 14, в Марий Эл — семеро.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число новых носителей коронавируса за сутки в округе превышало одну тысячу человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 июля в России подтверждены 694 230 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6368 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России понемногу увеличивается и составляет уже более 11,51%.

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