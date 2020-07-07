Улан-Удэ, , 13:15 — REGNUM Для прибывающих в Бурятию из других регионов России отменили обязательное тестирование на COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, по решению регионального оперативного штаба, требование сохранили для прибывших из-за границы.

При этом всем гостям республики всё же необходимо сообщать о прибытии сюда и свои данные. При появлении таких симптомов заболевания, как кашель, высокая температура и так далее, они должны сообщить об этом в больницу и дожидаться приезда врача.

«Ранее при въезде на территорию республики каждый гражданин также должен был пройти опрос и заполнить анкету Управления Роспотребнадзора по Бурятии для формирования эпиданамнеза. Сейчас проведение данной процедуры прекращено», — отметили в правительстве.

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