Улан-Удэ, , 06:27 — REGNUM В столицу Бурятии Улан-Удэ 5 июля прибыл из Москвы первый чартерный рейс с 160 туристами на борту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, прилёт самолёта дал старт чартерной программе, которая продлится до сентября.

Программа была разработана при поддержке Ростуризма. По словам министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, идея чартеров разрабатывалась последние несколько лет, но толчком к её реализации стал коронавирус, из-за которого закрылись зарубежные направления туризма.

Как отмечается, билеты на первый рейс удалось распродать за несколько дней. Министр также отметила, что на побережье Байкала забронировано около 70% мест размещения.

«Мы сделали все максимально возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и при этом предоставить максимально качественный туристический продукт нашим гостям», — отметила она.

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