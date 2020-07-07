Москва, , 12:13 — REGNUM Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, который был задержан сотрудниками ФБС, мог работать на Североатлантический альянс (НАТО). По версии службы, он собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну.

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«ФСБ РФ в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, — заявили в ФСБ. — Он, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Сафронов был задержан в Москве сегодня, 7 июля. Бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», в последние два месяца занимавшего пост советника главы Роскосмоса, обвинили в государственной измене. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ст. 275 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

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