Москва, , 11:52 — REGNUM Выдано разрешение на строительство нового офисно-делового комплекса в центре столицы. Об этом 7 июля сообщается на официальной странице комитета государственного строительного надзора Москвы.

Комплекс построят в Пресненском районе столицы по адресу: 2-ая Звенигородская улица, дом 12, строения 2. Кроме того, на двух соседних участках возведут четырехэтажное и пятиэтажное здания общей площадью 10,1 тысяча квадратных метров. В этих объектах планируется разместить офисы, магазины, предприятия общественного питания. Под одним из зданий оборудуют паркинг на 16 машино-мест.

Также в рамках работ будет благоустроена и озеленена прилегающая территория, обустроены пешеходные дорожки из брусчатки, площадки для отдыха.

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