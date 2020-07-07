Москва, , 11:52 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года на российском авторынке было продано 11 608 автомобилей японского бренда Mitsubishi. Об этом сообщает пресс-служба компании ООО «ММС Рус».

Самой популярной моделью японской марки в России за отчетный период стал Mitsubishi Outlander. За период с января по июнь 2020 года было продано 6 475 экземпляров этого авто.

Второе место занял внедорожник Pajero Sport, чьи продажи в январе-июне составили в России 2 301 единицу. На третьем месте оказался кроссовер ASX. Дилером японской марки на российском авторынке удалось реализовать за отчетный период 1 386 экземпляров данной модели.

В июне в России был реализован 1 671 экземпляр автомобилей Mitsubishi.

Ранее гендиректор компании Mitsubishi Такао Като заявил, что компания намерена сменить стратегию продаж и меньше уделять внимания глобальным рынкам.

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