Саратов, , 11:14 — REGNUM В Саратовской области от коронавируса скончался ещё один пациент. Всего на 7 июля умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией насчитывается 46 человек. Об этом рассказали в региональном минздраве.

68-летний саратовец 11 дней находился на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких). У мужчины наблюдалась крайне тяжелая форма пневмонии, полиорганная недостаточность, передает регион64 со ссылкой на минздрав области. Усилия медиков не увенчались успехом, пациент скончался.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 7 июля в Саратовской области носителями коронавируса числятся 7135 человек.

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