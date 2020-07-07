Саратов, , 10:04 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 95 пациентов. По информации на 7 июля носителями коронавируса в регионе числятся 7135 человек. Выздоровел с начала пандемии 3881 пациент, за сутки — 108 человек. С момента начала наблюдения скончались 45 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 11 человек, в 83 случаях — заражение из неустановленных источников, один случай — завозной.

Больше всего зараженных среди лиц в возрасте старше 60 лет — 38 человек, двое детей в возрасте до 18 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 190,9 тыс. исследований, за сутки — свыше 2 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 7 июля село Новополеводино Балаковского района закрыто на карантин.

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