Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности городскую поликлинику № 109, администрация которой, по версии надзорного органа, вовремя не сообщила в Роспотребнадзора о выявленных заболевших COVID-19. С этим не согласились в медучреждении, представив веские доводы, но суд их не принял.

Как сообщили 7 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга, у сотрудников поликлиники №109 было выявлено 43 случая заболевания COVID-19. При проведении санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что руководство медучреждения не известило об этом отдел эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии управления Роспотребнадзора. Кроме того, проверка показала, что в поликлинике отсутствует месячный запас СИЗ. Эти нарушения создали реальную угрозу здоровью персонала и пациентов учреждения в эпоху пандемии.

В свою очередь защитник поликлиники пояснил, что вину в совершении административного правонарушения медучреждение признает частично. Он указал, что информация о выявленных заболевших была передана, но результаты тестов на COVID-19 из лабораторий были получены несвоевременно. Что касается нехватки СИЗ, то в поликлинике указали, что запас масок и перчаток, а также других важных средств индивидуальной защиты достаточный и пополняется регулярно.

Суд не освободил поликлинику от административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

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