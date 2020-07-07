Курск, , 10:49 — REGNUM В Курской области 7 июля зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 21 женщину и 18 мужчин. Заразился один ребёнок в возрасте до 14 лет, четыре человека в возрасте от 18 до 29 лет, 14 человек от 30 до 49 лет, 17 человек от 50 до 64 лет и три человека старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5452 положительных теста. Под медицинским наблюдением находятся 1619 пациентов. 1263 человека с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

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