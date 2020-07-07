Казань, , 11:09 — REGNUM В Татарии по данным на 7 июля коронавирус выявили с момента начала наблюдения у 4823 человек, за сутки положительные тесты получили еще 36 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в республике выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3786 человек (за сутки — 14 пациентов), скончались 18 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 4 человека, 34 — лечатся на дому. Один случай завозной, остальные заразились контактным путем. Больше всего заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 15 человек. Из числа новых зараженных — 21 человек проживает в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 6 июля коронавирус подтвердился у 4787 человек.

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