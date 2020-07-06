Казань, , 11:21 — REGNUM В Татарии по данным на 6 июля коронавирус выявили у 4787 человек, за сутки положительные тесты получили еще 38 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента начала наблюдения выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3772 человека (за сутки — 8 пациентов), скончались 18 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 15 человек, 23 — лечатся на дому. Больше всего заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 15 человек. Из числа новых зараженных — 22 человека проживают в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии общее количество протестированного населения на иммунитет к новой коронавирусной инфекции составляет почти 48 тыс. человек.

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