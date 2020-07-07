Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 90 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля.

Новые носители SARS-CoV-2 выявлены в 21 муниципальном образовании Дона. Так, например, в Ростове-на-Дону положительный результат исследований получили 26 человек, в Азовском районе — 13, в Донецке и Миллеровском районах — по шесть. Большинство новых носителей инфекции (48,9%) — жители Ростовской области в возрасте от 46 до 65 лет, 27,8% случаев заражения приходится на возрастную категорию от 18 до 45 лет, более 23% — старше 66 лет.

Новых случаев заражения коронавирусом среди детей за сутки не выявлено.

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