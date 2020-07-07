Киев, , 10:09 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с новыми выявляемыми случаями заражения коронавирусом в стране является стабильной второй день подряд. Такое мнение он 7 июля высказал на брифинге.

«На Украине заразились (коронавирусом) 564 человека. Второй день у нас стабилизация ситуации», — отметил Степанов.

При этом в понедельник, 7 июля, сообщалось о 543 новых выявленных случаях заражения SARS-CoV-2, 6 июля — о 823 заразившихся и 5 июля — о 914 случаях.

Также он указал, что в настоящее время на территории Украины выявлено в общей сложности 49 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отрицательный результат показал тест на коронавирус акима (главы) Кустанайской области Казахстана Архимеда Мухамбетова.