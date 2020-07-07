Кустанай, Казахстан, , 09:22 — REGNUM Отрицательный результат показал тест на коронавирус акима (главы) Кустанайской области Казахстана Архимеда Мухамбетова. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

Мухамбетов сказал, что с 7 июля приступает к работе. Глава Кустанайской области призвал жителей региона соблюдать ограничительные меры, а также поблагодарил медиков за нелегкий труд.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июля в Казахстане выявили 49 683 случая заражения коронавирусом, выздоровели 16 183 человека, скончались 264 пациента. В Кустанайской области обнаружили 343 случая заражения.

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