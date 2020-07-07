Москва, , 09:47 — REGNUM Ещё 20 московских поликлиник, в которых работали амбулаторные центры компьютерной томографии, вернулись к плановому приёму пациентов. Об этом сообщила 7 июля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Врачи ещё 20 КТ-центров вернулись к работе в обычном режиме и вновь принимают пациентов по всем направлениям», — сказала Ракова.

По её словам, всего выведено из режима работы с коронавирусом уже 32 центра — более 65% от общего объёма. Сейчас в Москве принимают посетителей 16 центров компьютерной томографии.