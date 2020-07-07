Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавируса умерло 76 пациентов психоневрологического интерната, где ранее COVID-19 был выявлен почти у 500 пациентов. Об этом 7 июля изданию «Фонтанка» рассказал директор ПНИ №10 Иван Веревкин.

По словам директора, инфекция в закрытое учреждение могла попасть через пациентов, которые прибыли на лечение из разных больниц города. Всего в ПНИ коронавирусом заразились 411 проживающих и 56 сотрудников.

Большинство летальных случаев было зафиксировано среди пациентов пожилого возраста, а у 38 из них был подтвержден COVID-19.

«С 25 мая в интернате не было подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в учреждении находятся 664 пациента. ПНИ рассчитан на 1000 мест», — заявил Иван Веревкин.

Напомним, в Петербурге, по официальным данным, от COVID-19 умерли 1389 человек. В это число не входят те умершие, у кого COVID-19 был установлен в качестве «сопутствующего заболевания». Выздоровели 20 174 человек.

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