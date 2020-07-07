Благовещенск, , 04:17 — REGNUM На космодром «Восточный» доставили первую партию баллонов для системы обеспечения ракеты «Ангара-А5» сжатыми газами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роскосмосе.

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Баллоны весом более 4 тонн и длиной свыше 6 метров будут использоваться для приёма, хранения и выдачи воздуха, азота и гелия. Их монтаж предусмотрен на стартовом комплексе в стартовом и централизованном сооружениях, а также на техническом комплексе в Энергоблоке.

«Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с российского гражданского космодрома Восточный намечен на 2023 год», — уточнили в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, основные инженерные сооружения в рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный» в Амурской области будут готовы к 2022 году.