Токио, , 00:52 — REGNUM В японской столице Токио выявили за прошедшие сутки 102 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что в Токио уже на протяжении пяти дней ежесуточно выявляют более ста зараженных новой инфекцией. При этом возраст 72 новых пациентов не превышает 40 лет. Власти отмечают, что среди 102 новых выявленных случаев неизвестны пути заражения в 42 случаях.

Всего с начала пандемии в Токио выявили 6867 случаев заражения коронавирусом нового типа. Это самый высокий показатель по числу заболевших среди всех 47 префектур Японии. Именно на столицу приходится около одной трети всех случаев в стране. Всего в Японии подтверждено 19 996 случаев инфицирования SARS-CoV-2.