Тбилиси, , 20:57 — REGNUM Плавательные бассейны и спортивные залы в Грузии откроются только после того, как они пройдут проверку трудовой инспекции минздрава. Об этом после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 6 июля сообщил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

«Трудовая инспекция в ближайшее время опубликует специальные регуляции. Но для владельцев спортивных объектов это никакой новостью не будет, потому что мы уже давно обсуждаем с ними эти вопросы и находимся в режиме постоянной консультации с представителями этого вида бизнеса. После того, как они пройдут инспектирование и получат разрешение, эти объекты смогут возобновить функционирование», — заявил Чиковани.

Напомним, что на 6 июля в Грузии фиксируется 953 случая коронавируса и ежедневно выявляется по 2−3 новых случая.