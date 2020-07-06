Москва, , 20:40 — REGNUM Количество вылечившихся от коронавируса российских военных вплотную приблизилось к семи тысячам, сообщает 6 июля пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, за последние сутки выздоровел 41 военнослужащий.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 41 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6970 человек», — указано в сообщении.

Кроме того, среди гражданского персонала Минобороны число вылечившихся выросло до 814.

На сегодняшний день общее количество военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 713 человек.

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