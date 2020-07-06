Душанбе, , 20:17 — REGNUM Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Таджикистане Бахтыгуль Каррыева рекомендует правительству страны увеличить количество ежедневно проводимых тестов на COVID-19 с сегодняшней одной тысячи до четырёх тысяч в ближайшем будущем.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

Каррыева отметила, что комиссия ВОЗ после посещения страны в мае 2020 года рекомендовала властям открыть достаточное количество лабораторий, обучать медицинский персонал, а также выработать конкретный механизм отчётности.

По словам сотрудника координационного штаба по реагированию на пандемию COVID-19 Европейского регионального бюро ВОЗ Олега Стороженко, министерству здравоохранения страны было предложено развернуть мобильные лаборатории с участием специалистов из Германии, Британии и России, которые сейчас работают в стране. Для этого необходимо будет получить одобрение от властей вышеперечисленных государств.

Лаборатории рекомендовано организовать в отдалённых районах Таджикистана, что позволило бы проводить тестирование на коронавирус на месте.

Отмечено, что министерство здравоохранения уже рассматривает этот вопрос, а международные эксперты определяют районы, в которые можно направить и организовать мобильные лаборатории.