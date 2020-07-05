Оренбург, , 10:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 5 июля, подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявлено 4 170 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 3 072 пациента. От коронавирусной инфекции скончались 22 человека.

Напомним, губернаторским указом коронавирусный режим в области продлен до 21 июля. Оренбуржье находится на первом этапе.

«Знаю, многие ждали, что мы начнём ужесточать режим. Действительно, на фоне других регионов в Оренбуржье сейчас разрешено очень многое, работает большинство предприятий. Главное условие — соблюдение всех мер санитарной безопасности и для бизнеса, и для жителей», — сказал глава региона Денис Паслер.

Он отметил, что врачам приходится проводить расследования, чтобы выяснить источник заражения. В 90% случаев это удается. ­ В последнюю декаду июня в регионе главный тренд распространения коронавируса — гости из других регионов и государств и контакты с ними.

«Мы активно тестируем всех въезжающих на COVID-19. И особенно важно, чтобы приехавшие соблюдали режим самоизоляции. Вы знаете, в Казахстане с 5 июля вводится жёсткий режим борьбы с вирусом. Для приграничного Оренбуржья это зона повышенного внимания», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание Паслер акцентировал на такой проблеме, как семейные праздники. После них медики фиксируют крупные очаги заболеваемости.

«­Соблюдение мер собственной безопасности, в том числе в магазине, на прогулке или в кафе — это уже личная зона ответственности каждого человека. Соблюдайте осторожность. Берегите себя», — обратился глава оренбургской области к населению.

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