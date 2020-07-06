Нижний Новгород, , 14:03 — REGNUM Детские санаторно-курортные учреждения, в том числе оказывающие реабилитационную помощь, в Нижегородской области начнут открываться с 15 июля, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Для каждого учреждения названа дата начала работы. Так, «Детский санаторий «Городец» начнет работу 15 июля, «Детский психоневрологический санаторий «Павловский» — 16 июля, «Детский санаторий «Большая Ельня» начнет принимать детей с 17 июля.

«Мы долго шли к тому, чтобы приступить к открытию таких учреждений. Нам удалось прийти к компромиссу с Роспотребнадзором, и скоро дети смогут продолжить реабилитацию», — отметил губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин.

Заполняемость учреждений будет не более половины койкомест, санаторная смена с 21 дня сократится до 14, работа сотрудников, отдых и лечение детей будут проходить в «закрытом» режиме.