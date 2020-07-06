Тбилиси, , 12:50 — REGNUM В Грузии для предотвращения распространения коронавируса введены рекомендации для проведения экскурсий. Текст правил был размещен на сайте министерства здравоохранения.

В документе предписано перед началом экскурсии для всех участников проводить термоскрининг, включая экскурсовода и водителей. Замеры температуры необходимо записывать в журнал. Всех требуется обеспечить защитными масками, которые нужно надевать в транспорте и закрытых помещениях. Также рекомендуется применять перчатки и индивидуальные защитные экраны.

В правилах говорится о необходимости отделить кабину водителя от остальных участников экскурсии защитным барьером. В транспорте нужно регулярно проводить дезинфекцию и проветривание.

Напомним, в Грузии с 15 июня возобновили работу туристические предприятия для внутренних туристов. С 1 июля планировалось начать впускать иностранных туристов, но пока ни с одной из стран не достигнуты договоренности.

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