Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Парковку у мусорных контейнеров и пешеходных дорожек в Петербурге предлагают карать штрафом. Соответствующий законопроект в петербургский парламент вносят депутаты «Справедливой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ, который ожидает юридического заключения, предполагает поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Автор проекта депутат Надежда Тихонова предлагает ввести штрафы за перегораживание внутриквартальных проездов и подъездов к площадкам по сбору отходов, пешеходных дорожек, проходов к зданиям и входов в них.

Размер штрафа для граждан может составить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

По словам Тихоновой, на брошенные у помоек машины ей неоднократно жаловались компании, которые вывозят мусор. «Хуже всего ситуация в новых жилых кварталах многоэтажек, где особенно остро ощущается дефицит парковочных мест. Кроме того, безусловно, недопустимо перегораживать пешеходные дорожки и проходы к зданиям: особенно страдают мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями, которым трудно лавировать между припаркованными машинами», — считает депутат.

Заметим, согласно СанПиН, хранить несортированные твердые коммунальные отходы в контейнерах у домов можно не более трех суток при температуре до +4°С и не более одних суток при температуре +5°С и выше. Однако зачастую операторы по обращению с ТКО не могут вывезти мусор, если кто-то из горожан перегородил проезд.

Тихонова убеждена, что принятие ее законопроекта «будет способствовать улучшению санитарной обстановки» в городе. Подобные нормы уже приняты в Московской, Калужской, Мурманской, Саратовской, Новгородской, Вологодской областях и других регионах.