Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM В Ленинградской области на фоне стабильного суточного прироста числа заболевших COVID-19 началось сокращение числа стационаров, перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом. Необходимость в дополнительных лечебницах отпала в городах Кингисеппе, Бокситогорске и Тосно. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

С начала пандемии в каждом районе области было перепрофилировано медучреждение под прием COVID-положительных пациентов. Однако в последнее время новых пациентов в несколько из них больше не поступало, из-за чего региональными властями было принято решение вернуть работу учреждений в обычное русло.

В связи с этим завершают свою работу COVID-центры в Кингисеппе, Бокситогорске и Тосно.

«После необходимых эпидемических мероприятий Тосненский родильный дом продолжит работу в системе акушерско-гинекологической помощи Ленобласти», — отметили в областной администрации.

Добавим, что с 6 июля комитет по здравоохранению Ленобласти также разворачивает работу по восстановлению в полном объеме оказания медицинской помощи в рамках программы ОМС. В ближайшее время будут открыты поликлиники во всех районах области, продолжится диспансеризации населения и начнут выезжать в отдаленные населённые пункты мобильные ФАПы и амбулатории.

«В Ленобласти планомерно снижается уровень заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, — отметили в областной власти. — В то же время комздрав планирует работу специализированной помощи заболевшим коронавирусной инфекцией до февраля 2021 года включительно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области общее количество зафиксированных фактов заражения на 6 июля составляет 4 740 случаев. За все время в регионе выздоровели 4 202 пациента, ранее заболевших COVID-19. Смертность от коронавирусной инфекции в Ленобласти на сегодня составляет 34 случая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти за сутки выявили 52 новых носителя коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Ленобласти закупили препараты для лечения COVID-19 на 42 млн рублей