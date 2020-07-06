Казань, , 10:44 — REGNUM В Татарии общее количество протестированного населения на иммунитет к новой коронавирусной инфекции составляет почти 48 тыс. человек. Только за минувшую неделю такое исследование проведено в отношении 19 тыс. жителей республики, рассказала заместитель главного санитарного врача по РТ Марина Трофимова.

С ее слов, в республике темп прироста новых случаев заражения остается на уровне 0,9%. В рейтинге по стране Татария занимает 79 место по заболеваемости. Несмотря на то, что регион перешел на второй этап снятия ограничений, в 15 территориях регистрируется наиболее высокий уровень заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии для пациентов, выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией, внедряют реабилитационный курс.

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