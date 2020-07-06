Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 91 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 6 июля.

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 20 муниципальных образованиях, в том числе в областном центре (42), Мясниковском районе (девять) и Таганроге (восемь). Носителями инфекции стали жители региона в основном в возрасте от 18 до 45 лет (39,5%) и от 46 до 65 лет (35,2%).

Таким образом на утро 6 июля общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 10 тыс. 166 человек.

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