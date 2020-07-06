Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM В Камчатском крае за четыре месяца 2020 года число умерших значительно превысило количество рождённых. При это, в регионе увеличилась детская смертность.

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С января по апрель на Камчатке родились 993 ребёнка, за аналогичный период 2019 года на свет появились 1039 детей. Умерли за этот же период в регионе 1 172 человека. В 2019 году смертность была выше — 1205 человек.

На Камчатке за первые четыре месяца 2020 года умерли семь детей в возрасте до одного года. В 2019 году этот показатель составил — три младенца за первые четыре месяца, пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на данные Камчатстата.

Как сообщало ИА REGNUM, детей в возрасте до 15 лет на Камчатке, по состоянию на 1 января 2020 года, зарегистрировано 19% от всего населения. Пенсионеров — 21,4%. Количество граждан трудоспособного возраста, по данным статистиков, снижается — 59,7%. В Камчатстате отмечают, что доля трудоспособных граждан в регионе снижается.