Петропавловск-Камчатский, , 05:19 — REGNUM Количество трудоспособных граждан на Камчатке снижается из года в год. Также снижается и количество женщин детородного возраста, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации Камчатстата.

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Детей в возрасте до 15 лет на Камчатке, по состоянию на 1 января 2020 года, зарегистрировано 19% от всего населения. Пенсионеров — 21,4%. Количество граждан трудоспособного возраста, по данным статистиков, снижается — 59,7%. В Камчатстате отмечают, что доля трудоспособных граждан в регионе снижается.

За год в регионе умерло на 139 человек больше, чем в предыдущем году. Естественный прирост населения наблюдается только в Петропавловске-Камчатском и Быстринском районе, но он не большой.

Суммарный коэффициент рождаемости на Камчатке в 2019 году равнялся 1,650, а для воспроизводства населения он должен быть больше двух.

В Камчатстате также отметили, что в регионе снижается количество женщин детородного возраста — 21 — 30 лет. Сегодня в крае их проживает 16,5 тыс., это на 1 660 меньше, чем годом ранее.

На 1 января 2020 года на Камчатке проживало 313 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на Камчатке наблюдался острый дефицит врачей. Этот регион стал анти-лидером в РФ по дефициту медицинских кадров. Также наблюдался острый дефицит педагогов, строителей, моряков (в портовом, флотском регионе) и других важных профессий. Зато статистики фиксировали явный переизбыток чиновников и силовиков — каждый 66-й житель края.