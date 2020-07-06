Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 48 574, в том числе 1403 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 6 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружили в Алма-Ате — 6201, Нур-Султане — 5889, Атырауской области — 5791, Карагандинской области — 5243 и Чимкенте — 3555.

Отметим, по состоянию на 6 июля в Казахстане выздоровели 15 860 пациентов с коронавирусом, скончались 188 человек. С 5 июля на территории всей республики введен двухнедельный карантин.

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