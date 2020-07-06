Москва, , 08:16 — REGNUM В Москве 6 июля ожидается очень тёплая погода, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится влиянием антициклона с юга, благодаря чему начало недели обещает быть погожим и очень тёплым с температурным фоном на четыре-пять градусов выше климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Температура воздуха в Москве поднимется до 30 градусов, в Подмосковье — до 31 градуса. Скорость ветра окажется в пределах 8 м/с.