Горно-Алтайск, , 08:10 — REGNUM В каждом третьем предприятии в Республике Алтай сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявляют нарушения требований противоэпидемического режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на выходных 4 и 5 июля была проверена работа 27 объектов в Горно-Алтайске и селе Майма. Нарушения выявили в 10 из них.

В частности, в многоквартирных домах не проводится дезинфекция, уборка ведётся некачественно. В сетевых магазинах у сотрудников не проверяют температуру перед началом работы. Некоторые работники находятся на рабочем месте без масок.

«За выявленные нарушения, готовятся материалы для возбуждения административного производства в отношении управляющих компаний. Информация доведена до заместителей глав муниципалитетов для принятия мер», — отметили в управлении.

Напомним, с 3 июля в регионе разрешили вновь открыться туристическим объектам, а также предприятиям общепита. Как сообщало ИА REGNUM, условием для возобновления работы является соблюдение требований Роспотребнадзора, в числе которых регулярная дезинфекция помещений, обеззараживание открытых пространств.

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