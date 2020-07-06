Южно-Сахалинск, , 05:10 — REGNUM Рыбообработчики, прибывшие на Сахалин из Бурятии, находящиеся в изоляции с 15 июня и объявившие голодовку, грозились поджечь обсерватор. Сотрудниками учреждения был вызван наряд полиции.

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Как пояснили ИА Sakh.com в областном минздраве, рыбообработчики находятся в обсерваторе на законных основания, по постановлению Роспотребнадзора, так как они контактировали с инфицированным коронавирусной инфекцией. При этом чиновники утверждают, что условия содержания в обсерваторе соответствуют нормам. Жалобы мужчин на холод в помещениях объяснили тем, что в области завершился отопительный сезон и дополнительное отопление не предусмотрено.

В полицию поступил сигнал о том, что жители Бурятии грозились поджечь обсерватор. Как рассказали сами рыбообработчики, которые объявили голодовку, это была шутка, в ответ на отказ в выдаче обогревателей.

«Мы после холодной ночи и отказа нам в выдаче обогревателя грустно пошутили с медперсоналом, что нам придется здесь разводить костер, чтобы согреться, вот и вся угроза», — цитирует издание бригадира Александра.

Рыбообработчиков обещают выпустить из обсерватора после получения результатов анализов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики. Их держат в обсервации с 15 июня.