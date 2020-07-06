Южно-Сахалинск, , 04:49 — REGNUM На Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики. Их держат в обсервации с 15 июня.

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Группа рыбообработчиков сразу после прибытия на Сахалин была помещена на карантин. При этом у мужчин были справки об отрицательном тесте на коронавирус. Из 15 человек 11 получили разрешение приступить к работе и были отпущены из обсерватора. Остальные продолжают оставаться на карантине. Жители Бурятии жалуются на ужасные условия содержания в обсервации.

«Маски нам не выдавали, уборки помещений не было ни разу. Да и сейчас в комнате, в которую мы заехали, никто не убирал, пол «покрыт мхом» от пыли и грязи. Мы попросили обогреватель, а нам ответили, чтобы мы заказы делали своим родственникам. Там можно и пневмонию заработать! Лекарств никаких не дают, говорят, здесь вам не больница. Живите, как хотите», — цитирует ИА Sakh.com бригадира рыбообработчиков из Бурятии Александра.

При выявлении коронавируса у одного из постояльцев обсерватора, карантинные дни у остальных продлеваются. Таким образом рыбообработчики из Бурятии остаются в заключении в обсерваторе с 15 июня.

«Однако 2 июля, за день до выписки, врач зашёл и сказал следующее: в нашей комнате у пациента из Бурятии обнаружили в мазках коронавирус и утвердили диагноз «разносчика вируса». В итоге нашего товарища увезли в кожвен в Южно-Сахалинск, а нас из Березняков перевезли и закрыли в Луговом в доме ветеранов, карантин продлили не менее чем на 14 дней», — рассказал Александр.

От безысходности рыбообработчики объявили голодовку. Мужчины требуют разъяснений, как долго им ещё оставаться в обсерваторе и нормальных условий содержания.

Известно, что в ситуации уже разбирается прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.