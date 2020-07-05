Женева, Швейцария, , 21:37 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на планете превысило 11 млн. Об этом 5 июля сообщается в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие сутки выявлено свыше 200 тыс. случаев инфицирования. От COVID-19 скончались 5 тыс. 195 человек. Общее число выявленных случаев в мире составило 11 млн 125 тыс. 245, а число смертей — 528 тыс. 204.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила указанную инфекцию пандемией.