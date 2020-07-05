Вашингтон, , 20:06 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показаны 20 минут геймплея предстоящей игры Windbound. Ролик был опубликован 4 июля на YouTube-канале издательской момпании Deep Silver.

Сотрудник компании Митч Клиффорд, занимающий должность ведущего аниматора, рассказывает зрителям о начале игры. Посмотрев видео, геймеры смогут узнать больше о Windbound, получить несколько советов, касающихся охоты, крафта (создания предметов) и передвижения по воде на различных транспортных средствах.

Windbound представляет собой игру на выживание с процедурной генерацией мира, в которой геймерам придётся вести разведку, охоту и «кочевой» образ жизни. Её релиз запланирован на 28 августа 2020 года.

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