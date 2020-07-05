Белгород, , 14:07 — REGNUM В Белгородской области 5 июля подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было выявлено 4806 положительных тестов. За весь период наблюдения 3966 человек были выписаны после выздоровления.

Согласно федеральным данным, скончались 42 человека, а по информации областного штаба — скончались 48 человек.

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