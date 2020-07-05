Мехико, , 04:41 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 523 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 30 366. Также за 4 июля в стране выявили 6914 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Мексике подтвердили 252 165 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля у главы мексиканского минфина Артуро Эрреры выявили коронавирус нового типа.

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