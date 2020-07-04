Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM В Екатеринбурге 4 июля прошло прощание с депутатом гордумы Еленой Дерягиной, которая скончалась скоропостижно ночью 2 июля. На церемонию пришли родные и близкие женщины, а также коллеги и руководство города.

Церемония состоялась в траурном зале крематория. Дерягиной было 64 года. Из них 35 лет она возглавляла Дом детского творчества Ленинского района. Кроме того, в думе она была главой «Женской фракции». Кстати, в думу её избирали четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат и педагог умерла в ночь на 2 июля в одной из больниц. У неё оторвался тромб.

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